أسعار المنازل الأمريكية ترتفع بأقل وتيرة منذ 2012

مباشر: تباطأ نمو أسعار المنازل في 20 مدينة في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الماضي لأدنى مستوى في 7 أعوام.

وأوضحت بيانات صادرة عن مؤشر "ستاندرد آند بورز - كايس شيللر"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنحو 2.1 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع نمو بلغ 2.4 بالمائة في الشهر الماضي.

ويعتبر معدل النمو المسجل في يونيو/حزيران الماضي لأسعار المنازل في الولايات المتحدة هو الأقل منذ أغسطس/آب 2012.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى ارتفاع أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنحو 2.5 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن مدينة فايونيكس كانت الأعلى نمواً في أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنحو 5.8 بالمائة، يليها لاس فيجاس وتامبا بنحو 5.5 بالمائة و4.7 بالمائة على التوالي.

وبلغ متوسط سعر المنزل في 20 مدينة أمريكية 217.65 ألف دولار خلال يونيو/حزيران الماضي.

كما تباطأ نمو أسعار المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة إلى 3.1 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 3.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.949