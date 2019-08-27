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"السعودية للصناعات الدوائية" تقترض 150 مليون ريال

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"السعودية للصناعات الدوائية" تقترض 150 مليون ريال "السعودية للصناعات الدوائية" تقترض 150 مليون ريال

الرياض – مباشر: وقعت الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن توقيع العقد يأتي ضمن اتفاقية التعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لدعم مبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية.

وأضافت "الدوائية"، أن قيمة التسهيلات تبلغ 150 مليون ريال.

وأوضحت، أن فترة إتاحة القرض هي 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد، ويتم سداد أي دفعة يتم صرفها من القرض خلال 12 شهراً من تاريخ انتهاء فترة إتاحة مبلغ القرض.

وأشارت الشركة، إنها حصلت على القرض بضمان سند لأمر، مع الاحتفاظ بالرهن القائم على القرض السابق.

وبينت "الدوائية"، أن الهدف من القرض تمويل ما قبل الشحن لدعم تصدير منتجات الشركة للأسواق الخارجية، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

ووقعت الشركة، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2018، على اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ لتمويل مشاريع الشركة القائمة بقيمة 287.1 مليون ريال.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 4.9 بالمائة لمستوى 26.70 ريالا.

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