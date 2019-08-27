مسؤول: مباحثات مع "سابك" و"أرامكو" لتطوير حقول غاز بالعراق

الرياض ـ مباشر: قال وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية، إن المجلس التنسيقي السعودي العراقي أخذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين البلدين ومنها مجال الاستثمارات في مجال النفط والغاز.

وأضاف حامد الزوبعي، لصحيفة "الرياض"، السعودية اليوم الاثنين، أن العمل جاري نحو طرح استثمارات في مجال النفط والغاز على الشركات السعودية ومنها الاستثمار بمجال تطوير حقول الغاز في غرب العراق، إلى جانب مجال البتروكيماويات عبر مشروع "النبراس للبتروكيماويات".

وأشار إلى أن حجم الاستثمار في مشروع "النبراس للبتروكيماويات" بالعراق، يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، لافتا إلى أن شركة "سابك" السعودية، مهتمة بالاستثمار بهذا المجال، بعد زيارة نائب رئيس الشركة مؤخرا للعراق.

كما لفت إلى أن هناك مباحثات مع "سابك" و"أرامكو" لتطوير حقول استكشافية للغاز، منها حقل "عكاز" في غرب العراق والذي يبلغ احتياطيه 300 مليون قدم مكعب يوميا، وهناك حقول تحت الاستكشاف وسيكون الاستثمار متاح بنظام الشراكة أو الاستثمار الكامل.

كما أكد أن حجم الاحتياطي العراقي من الغاز يبلغ 132 ترليون قدم مكعب قياسي يوميا، منها 30 بالمائة مطروحة للاستثمار.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية، إن الاستثمارات بمجال الغاز ستكون آمنة، حيث إن هناك تنسيقا أمنيا من أجل تأمين حقول الغاز.

وصرح وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، في أبريل الماضي، بأن هناك حالياً 4 شركات سعودية كبرى جاهزة لدخول السوق العراقي في مختلف القطاعات التي يستهدفها الجانب العراقي.

وأضاف القصبي، في اختتام أعمال الدورة الثانية لاجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي في بغداد، حينئذ، أن الشركات هي: شركة أرامكو؛ للاستثمار في مشروع لتجميع الغاز، وشركة سابك؛ للاستثمار في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي.

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