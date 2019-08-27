موافقات طلبات الرهن العقاري في بريطانيا تصل لأعلى مستوى بـ10أعوام

مباشر: سجلت الموافقات على إجمالي طلبات الرهن العقاري في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2009.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المصارف أقرت 95.126 ألف طلب رهن عقاري خلال شهر يوليو/تموز الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2009 عندما عدد الموافقات يبلغ 99.970 ألف طلب.

وبالنسبة للموافقات على طلبات الرهن العقاري بغرض شراء منزل فشهدت زيادة بنحو 16.4 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي لتبلغ 51.160 ألف طلب.

في حين أن موافقات طلبات إعادة تمويل الرهن العقاري فكانت أعلى بنحو 19.4 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018 لتسجل 33.792 ألف طلب.

أما طلبات القروض الأخرى فشهدت زيادة بنحو 12.7 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 10.174 ألف طلب، وفقاً للبيانات.

وبحسب البيانات، فإن إجمالي القروض العقارية بلغ 26.1 مليار جنيه إسترليني خلال شهر يوليو/تموز الماضي وهو أعلى بنحو 2.9 بالمائة من الشهر المماثل في عام 2018، كما أنه الأعلى منذ مارس/آذار 2016.

وبحلول الساعة 11:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 1.2268 دولار.