أخبار عاجلة

استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس -
ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 -
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي -
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم -
بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

اشتباكات بين الجيش اليمني والمجلس الانتقالي في أبين

Google+ Print

القاهرة – سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني شن عقب فشل مفاوضات تسليم مدينة زنجبار عاصمة أبين، من دون قتال، هجوماً على مدخلها الشرقي، اندلعت على إثره مواجهات عنيفة بين الطرفين".

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

وأضاف أن قوات "الحزام الأمني" ووحدات الدعم والإسناد صدت هجوم الجيش اليمني، عقب نقلها عتاداً ثقيلاً إلى تخوم مدينة زنجبار، لافتاً إلى تراجع قوات الجيش باتجاه مدينة شقرة التي سيطرت عليها في وقت سابق اليوم.

وفي السياق نفسه، استعاد الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء أمس الاثنين، مناطق من قبضة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين جنوب اليمن، بعد أيام من سقوطها بيده.

وقال مصدر عسكري يمني:

إن قوات ضخمة من الجيش اليمني بينها اللواء الخامس مشاة و115 و103 مشاة والقوات الخاصة تتقدم من محورين باتجاه مديرية زنجبار مركز محافظة أبين للسيطرة عليها.

وأضاف أن القوات المتقدمة تضم عربات وآليات وتمكنت من السيطرة على مديرية أحور وأجزاء من مديريتي المحفد ومودية، ووصلت إلى تخوم منطقة العرقوب في مديرية خنفر القريبة من زنجبار.

وذكر أن قوات "الحزام الأمني" وألوية الدعم والاسناد دفعت بتعزيزات إلى مدينة زنجبار للتصدي لزحف الجيش اليمني.

وكانت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي، تمكنت الثلاثاء، من السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة أبين بعد اسقاطها معسكري قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية في مديريتي زنجبار وخنفر.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي

"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي

قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي

قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي

تركيا: روسيا قدمت ضمانات بأن الجيش السوري لن يهاجم نقاط المراقبة في إدلب

تركيا: روسيا قدمت ضمانات بأن الجيش السوري لن يهاجم نقاط المراقبة في إدلب

شبه جزيرة القرم تعرض خدماتها البحرية لسوريا

شبه جزيرة القرم تعرض خدماتها البحرية لسوريا