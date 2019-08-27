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"بنك.أوف.أمريكا": الصين مستعدة لتحمل صعوبات اقتصادية جراء الحرب التجارية

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"بنك.أوف.أمريكا": الصين مستعدة لتحمل صعوبات اقتصادية جراء الحرب التجارية "بنك.أوف.أمريكا": الصين مستعدة لتحمل صعوبات اقتصادية جراء الحرب التجارية

مباشر: يرى محللون في "بنك أوف أمريكا ميرل لينش" أن خطة الصين لوضع تعريفات جمركية على وارداتها من خام النفط الأمريكي، يُظهر استعداد الصين لتحمل مزيد من الآلام الاقتصادية في الحرب التجارية بأكثر من المتوقع.

وقال فرانسيسكو بلانش رئيس أبحاث المشتقات والسلع في المصرف الأمريكي أمس الاثنين بأن الصين تضر نفسها على الصعيد المحلي عبر تصعيب الأمر على المصافي المحلية في كسب المال، بحسب محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وأضاف: "كما أنهم يضرون بأنفسهم على الصعيد الدولي عبر جعل المصافي النفطية الخاصة بهم أقل تنافسية".

ويرى بلانش أن الصين ستقوم بشراء براميل النفط من الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الأمر سيكون مشابه لما حدث في سوق فول الصويا، حيث أن الصين أوقفت شراء فول الصويا الأمريكي، ولكنها تدفع بشكل أكبر مقابل شرائه من البرازيل.

وكانت الصين حينما أعلنت عزمها لتطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، صرحت بأنها ستفرض تعريفات بنسبة 5 بالمائة على واردات النفط الأمريكي بداية من الشهر المقبل.

وفي الوقت الحالي تصدر الولايات المتحدة 2.5 مليون برميل نفط يومياً، في حين تنتج نحو 12 مليون برميل نفط يومياً.

مباشر (اقتصاد)

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