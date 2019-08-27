تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاق إعادة جدولة التمويل القائم من البنك الأهلي التجاري

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري لإعادة جدولة التمويل القائم مع البنك وذلك على النحو التالي: تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل 1440-12-26 الموافق 2019-08-27 الجهة الممولة البنك الأهلي التجاري أسباب إعادة جدولة التمويل لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته إجمالي قيمة التمويل السابق 30.05 مليون ريال سعودي، وقيمة التمويل المعاد جدولته هو 26.5 مليون ريال سعودي مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها مدة سداد الإئتمانية البنكية السابقة هي سنة واحدة تبدأ من 01/02/2018م وتنتهي في 28/02/2019 م عبارة عن حد مشترك تيسير تجاري/ اعتمادات استيراد مستندية مرابحة مدورة .

ومدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي 3 سنوات شامل فترة سماح ستة شهور وتكون أول دفعة سداد في 30/09/2019م وتنتهي في 31/03/2022 م ويتم السداد بموجب أقساط شهرية شاملة الأرباح.

الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سند لامر فقط من دون اي ضمانات اضافية أطراف ذات علاقة لايوجد اطراف ذات علاقة