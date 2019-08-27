أخبار عاجلة

الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني -
ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر -
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية -
لحظة وصول ميسي ورونالدو لحفل قرعة دوري أبطال أوروبا -
خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة -
نوكيا تتصدر التصنيف العالمي لتحديثات أندرويد -
جوجل: مواقع ويب ضارة استهدفت هواتف آيفون لسنوات -
سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini -
كشف مقبرة جماعية نفذها "داعش" بحق الإيزيديين شمالي العراق... صور -
قسد تلقي القبض على "جلاد داعش" في الرقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاق إعادة جدولة التمويل القائم من البنك الأهلي التجاري

Google+ Print
تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاق إعادة جدولة التمويل القائم من البنك الأهلي التجاري تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاق إعادة جدولة التمويل القائم من البنك الأهلي التجاري
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري لإعادة جدولة التمويل القائم مع البنك وذلك على النحو التالي: تاريخ توقيع إعادة جدولة التمويل 1440-12-26 الموافق 2019-08-27 الجهة الممولة البنك الأهلي التجاري أسباب إعادة جدولة التمويل لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة قيمة التمويل والجزء المعاد جدولته إجمالي قيمة التمويل السابق 30.05 مليون ريال سعودي، وقيمة التمويل المعاد جدولته هو 26.5 مليون ريال سعودي مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها مدة سداد الإئتمانية البنكية السابقة هي سنة واحدة تبدأ من 01/02/2018م وتنتهي في 28/02/2019 م عبارة عن حد مشترك تيسير تجاري/ اعتمادات استيراد مستندية مرابحة مدورة .

ومدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي 3 سنوات شامل فترة سماح ستة شهور وتكون أول دفعة سداد في 30/09/2019م وتنتهي في 31/03/2022 م ويتم السداد بموجب أقساط شهرية شاملة الأرباح.

الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سند لامر فقط من دون اي ضمانات اضافية أطراف ذات علاقة لايوجد اطراف ذات علاقة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم