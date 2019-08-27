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اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن الحصول على قرض قصير الأجل.

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اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن الحصول على قرض قصير الأجل. اعلان الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن الحصول على قرض قصير الأجل.
بند توضيح مقدمة تعلن الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن توقيع عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ضمن إتفاقية التعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لدعم مبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية. تاريخ الحصول على التمويل 1440-12-26 الموافق 2019-08-27 الجهة الممولة صندوق التنمية الصناعية السعودي. قيمة التمويل (150) مليون ريال. مدة التمويل فترة إتاحة القرض هي (12) شهراً من تاريخ توقيع العقد، ويتم سداد أي دفعة يتم صرفها من القرض خلال (12) شهراً من تاريخ إنتهاء فترة إتاحة مبلغ القرض. الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر مع الإحتفاظ بالرهن القائم على القرض السابق. الهدف من التمويل تمويل ماقبل الشحن لدعم تصدير منتجات الشركة للأسواق الخارجية. أطراف ذات علاقة لاتوجد.

مباشر (اقتصاد)

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