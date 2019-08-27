الإسكان المصرية تعتزم إقرار مشروعات عقارية باستثمارات 300 مليار جنيه

من: عبدالله بدير

القاهرة - مباشر: قال معاون وزير الإسكان المصري لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تعتزم اعتماد 70 قراراً وزارياً لمشروعات عقارية بالمدن الجديدة خلال الثلث الأخير من 2019.

وأضاف وليد عباس في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة، أن إجمالي استثمارات المشروعات المقرر إصدار قرارات وزارية لها بنهاية 2019 يبلغ 300 مليار جنيه.

وأشار معاون الوزير، إلى أن الهيئة أصدرت منذ 2014 نحو 400 قرار وزاري لمشروعات عقارية متنوعة، منها 90 قراراً منذ مطلع العام الجاري.

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