مجلس الوزراء السعودي يعتمد استراتيجية قطاع الاتصالات

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، الموافقة على استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي، في قصر السلام بجدة، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في وقت سابق، خطتها الاستراتيجية للأعوام (2016-2020م)، التي أخذت في الحسبان الخطط التنموية في المملكة والوضع الراهن لقطاع الاتصالات، والأطر والتنظيمات القائمة مقارنةً بأفضل الممارسات الدولية.

وركزت الهيئة في الاستراتيجية المحدثة على التنظيم المحقق للتنافسية العالية والخدمة المتميزة للمشتركين والبيئة المحفزة للمستثمرين.

وأشارت هيئة الاتصالات السعودية إلى أن الاستراتيجية المحدثة، تعمل على عدة محاور، تشمل التقنية والبنية التحتية، وتنظيم القطاع وتعزيز المنافسة، وحماية المستخدمين، إلى جانب تنمية وحماية مصالح المملكة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية بالمجالات المتعلقة بالقطاع.

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