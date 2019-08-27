تشكيل مجلس هيئة المحتوى المحلي ضمن 10 قرارات للوزراء السعودي..اليوم

الرياض – مباشر: استأنف مجلس الوزراء السعودي جلساته الأسبوعية بعد إجازة عيد الأضحى.

وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

واعتمد المجلس 10 قرارات خلال الاجتماع.

وقرر مجلس الوزراء تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهي وزارات: المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والاستثمار، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وشمل القرار، تعيين كلا من محمد بن عبدالله أبو نيان، ومازن بن عبدالرزاق الرميح، وعبدالرحمن بن صالح آل عبيد، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة؛ باعتبارهم من المختصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي على استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقرر المجلس، إحلال اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي محل اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الهندي الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 7 جمادى الثانية لعام 1440هـ.

واعتمد مجلس الوزراء التصنيف السعودي للمستويات والتخصصات التعليمية المعتمد على التصنيف الدولي (ISCED11.13) المحدث، وجداول ربط المطابقة الملحقة به، إلى حين اعتماد تصنيف سعودي موحد للمستويات والتخصصات التعليمية؛ بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

واعتمد مجلس الوزراء الحسابين الختاميين لجامعة تبوك، والهيئة العامة للموانئ عن عام مالي سابق.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة (الإدارة العامة للتحريات المالية) والمفتشية العامة للمعلومات المالية بجمهورية بولندا؛ للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفوض مجلس الوزراء وزير الإعلام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي؛ في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي بين وزارة الإعلام ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في البلدين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض المجلس كذلك، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري؛ في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أذربيجان.

وتمت الموافقة على عدد من الترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، فضلا عن الاطلاع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال المجلس؛ من بينها التقرير السنوي لوزارة العدل عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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