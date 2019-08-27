مسح..12.4 مليار دولار تجارة السعودية خليجياً بالنصف الأول من 2019

-انخفاض التبادي التجاري مع الإمارات أكبر شريك للمملكة بأكثر من مليار دولار

من: بدور الراعي

الرياض – مباشر: سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي – الإمارات والبحرين والكويت وعمان فقط – انخفاضاً خلال النصف الأول من العام الجاري؛ متأثراً بحجم التبادل مع دولة الإمارات والكويت.

وأظهر مسح لموقع "معلومات مباشر"، استند على بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي حجم تجارة المملكة السلعية (غير النفطية) مع دول الخليج منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو/ حزيران بلغ 46.65 مليار ريال (12.44 مليار دولار)، مقابل 48.77 مليار ريال (13 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي لتنخفض بنسبة 4.3 بالمائة بما يعادل 2.12 مليار ريال (564.61 مليون دولار أمريكي).

وجاء التراجع على الرغم من ارتفاع تجارة السعودية السلعية مع كل من البحرين وعُمان؛ نظرا لأن التراجع في التبادل التجاري مع الإمارات والكويت الشريكان الأكبر للمملكة عربيا وخليجيا أثر بإجمالي تجارة السعودية خليجيا خلال العام الجاري.

وبلغت تجارة السعودية والإمارات 30.28 مليار ريال (8.08 مليار دولار) في العام الجاري وحتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 34.6 مليار ريال (9.22 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018، بإنخفاض 12.5 بالمائة.

كما بلغت تجارة السعودية والكويت 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار) في العام الجاري وحتى نهاية يونيو/ حزيران، مقابل 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018، بإنخفاض 2 بالمائة.

الصادرات والواردات

وبلغت قيمة صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي وتشمل 4 دول فقط (الإمارات والكويت والبحرين وعُمان) 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 23.6 مليار ريال (6.3 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقا لحسابات "معلومات مباشر" انخفضت قيمة صادرات السعودية مع شركائها الخليجيين بنسبة 4.6 بالمائة في النصف الأول للعام الجاري ، بما يعادل 1.09 مليار ريال (293.04 مليون دولار).

وعلى مستوى واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي، انخفضت بنحو 7.23 بالمائة خلال تلك الفترة، بما يعادل 2.15 مليار ريال (575.3 مليون دولار).

وتراجعت فاتورة واردات المملكة إلى 27.67 مليار ريال (7.4 مليار دولار) من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 29.83 مليار ريال (7.95 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

تقليص عجز الميزان التجاري

وسجلت التجارة السلعية بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عجزا بالميزان التجاري خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2019 على أساس سنوي.

وبلغت قيمة العجز التجاري السلعي بين المملكة وشركائها الخليجيين 4.95 مليار ريال (1.32 مليار دولار)، مقابل 6.26 مليار ريال (1.67 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018 لتقلص قيمة العجز مع الدول الخليجية بنحو 21 بالمائة، أو ما يعادل 1.31 مليار ريال (349 مليون دولار).

ترشيحات:

مسح..السعودية تصدر نفطاً بـ104.5 مليار دولار خلال النصف الأول لـ2019

الواردات السعودية ترتفع 1.3% في يونيو.. وسط تباين الأقسام الرئيسية

الإحصاء السعودية: تراجع الصادرات 18.9% خلال يونيو متأثرة بالإيرادات البترولية

الخدمة المدنية السعودية تحدد موعد اختبارات القدرات لشغل الوظائف

السعودية تستورد هواتف وسيارات بـ 48.1 مليار ريال في 2018

مسح.. 2.2 تريليون دولار أصول البنوك الخليجية بالنصف الأول

720.1 مليار ريال صادرات السعودية من المواد الخام في 2018