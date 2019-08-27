عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل: لبنان ما زال في حالة حرب مع اسرائيل

وأضاف الخياط أن المعركة مع إسرائيل قد تأخذ حدودا عدة منها الدولية والسياسية والدفاعية، لأن التمادي في العدوان الإسرائيلي سيؤدي لانزلاقات قد تفجر الأوضاع علي المستوي الإقليمي نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية الحاصلة في الإقليم.

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وأوضح الخياط أن لبنان مازال في حالة حرب وما بينه وبين إسرائيل هو هدنة لم تصل لمستوي السلام الدائم، لذلك فإن موقف الرئيس اللبناني ميشال عون هو تذكير بهذا الواقع، كما أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري مكمل لموقف الرئيس حينما أبلغ سفراء الدول الدائمة بمجلس الأمن بأن عليهم التدخل للجم عملية الاستفزاز التي تقوم بها إسرائيل حفاظا علي الأمن الإقليمي.

وحول موقف حزب الله من الهجوم الإسرائيلي لفت "عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل" إلى أنه كان يفضل أن يعبر الحزب عن موقفه من خلال السلطة الرسمية اللبنانية حتى لا يكون هناك مبرر لإسرائيل لزيادة اعتداءاتها الداخلية على لبنان خاصة وأن موقف حزب الله لم يخفِ ارتباطه بإيران.

كان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قد أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال أجراه الحريري بلافروف بأن بلاده تعوّل على دور روسيا في تفادي التصعيد مع إسرائيل.

ويعقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماع طاريء لبحث تداعيات الاعتداءين الإسرائيليين على بيروت والبقاع، في الوقت نفسه أعلن "حزب الله"، أن الطائرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية، ليل السبت/الأحد، كانتا مزوّدتين بمواد متفجرة، حيث انفجرت الأولى فيما تعطّلت الثانية.