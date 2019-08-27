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الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو مع ترقب محادثات البريكست

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الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو مع ترقب محادثات البريكست الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو مع ترقب محادثات البريكست

مباشر: ارتفعت العملة البريطانية مقابل الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين محادثات البريكست.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى عملية البريكست وسط مخاوف بأن تتجه المملكة المتحدة إلى سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون صرح بالأمس بأنه مستعد لمواصلة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي حتى آخر دقيقة قبل الموعد المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية البريطاني "ديفيد فروست" بروكسل غداً الأربعاء لمناقشة بدائل اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "التليغراف".

ومن جهة أخرى تعهد زعيم حزب العمل المعارض في البلاد "جيرمي كوربين" بفعل كل شيء ضروري من أجل منع تنفيذ عملية الخروج بدون صفقة، وسط استعداده للقاء مشرعين آخرين لمناقشة التكتيكات لعرقلة خطط .

وبحلول الساعة 11:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.4 بالمائة لتصل إلى 1.2267 دولار.

كما شهد الجنيه الإسترليني زيادة أمام اليورو بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9054 إسترليني.

وتتجه العملة البريطانية لحصد مكاسب بنحو 0.9 بالمائة و0.6 بالمائة مقابل الدولار واليورو على الترتيب في شهر أغسطس/آب الجاري حتى الآن

لكن الجنيه الإسترليني شهد خسائر بنسبة 4.22 بالمائة و1.02 بالمائة في عام 2019 حتى تعاملات اليوم.

مباشر (اقتصاد)

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