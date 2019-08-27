أكبر صندوق سيادي للثروة يتلقى نصائح بالابتعاد عن الأسهم الأوروبية

مباشر: أوصى البنك المركزي في النرويج بخفض صندوق الثروة السيادي تعرضه لأسواق الأسهم الأوروبية، والاستثمار بدلاً من ذلك في الولايات المتحدة وأسواق أمريكا الشمالية الأخرى.

وقال المركزي النرويجي الذي يدير أعمال الصندوق السيادي الأكبر قيمة في العالم، اليوم الثلاثاء، إنه يرغب في أن تعكس الحافظة مجموعة الاستثمارات المتاحة.

وأضاف المركزي النرويجي: "نصيحة البنك هي أن التوزيع الجغرافي يجب أن يتم تعديله على نحو أكبر تجاه الأوزان النسبية المعدلة للأسواق، عبر زيادة الأوزان في أمريكا الشمالية وخفضها في الأسهم الأوروبية المتقدمة".

والأمر متروك لوزارة المالية والبرلمان النرويجي في الأخذ بنصيحة المركزي أو لا.

وكانت الصندوق السيادي للثروة في النرويج قد أعلن تحقيق أرباح بقيمة 28.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي؛ بفضل مكاسبه من السندات والأسهم.