السعودية.. طرح نظام الاستثمار لإبداء الآراء (مسودة)

الرياض – مباشر: طرحت الهيئة العامة الاستثمار السعودية، اليوم الثلاثاء، مسودة نظام الاستثمار.

ودعت الهيئة العموم والمهتمين للاطلاع وإبداء مرئياتهم حول مسودة نظام الاستثمار.

وقالت هيئة الاستثمار، إن النظام الجديد يهدف إلى الإسهام في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنقع على مواطني السعودية.

وتفاصيل المسودة كالتالي:

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