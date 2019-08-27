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محلل سياسي عراقي: الحكومة سمحت لكل المعسكرات باستهداف أي طائرة مجهولة

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وأضاف الشرع، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن هناك اجتماعات للرئاسات الثلاث مع قيادات الحشد الشعبي لمناقشة نتائج تحقيقات سرية حول الهجوم .

© AP Photo / Hadi Mizban

كما ذكر أن التحقيقات السرية أظهرت أن هناك أكثر من جهة متورطة في الهجوم على الحشد الشعبي وربما تكون من إحدى دول الجوار.

وحول رد ، قال الشرع، إنه تم إعطاء الضوء الأخضر لكل المعسكرات لاستهداف أي طائرة مجهولة الهوية تجوب الأجواء.

وكانت إسرائيل قد هاجمت بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، فيما أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، في العراق عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر، في قصف نفذته طائرات إسرائيلية في قضاء القائم، شمال غرب بغداد قرب الحدود السورية.

وندد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالضربات الجوية التي استهدفت يوم الأحد قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لجماعات عراقية مسلحة قرب الحدود السورية في ضربة ألقت الجماعات مسؤوليتها على إسرائيل.

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