هبوط عوائد السندات الأمريكية مع استمرار التوترات التجارية

مباشر: انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار نقطتين إلى 1.514 بالمائة.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عام بمقدار 4 نقاط مُسجلاً 1.998 بالمائة.

وفيما هبط العائد على سندات الخزانة في الولايات المتحدة لفترة استحقاق عامين بمقدار نقطة واحدة إلى 1.531 بالمائة.

وكان منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين و10 سنوات شهد انعكاساً أكبر في تعاملات أمس، حيث أنه يتم النظر إلى تلك الظاهرة كمؤشر قوي على حدوث انكماش اقتصادي.

وشهد نهاية الأسبوع الماضي تصعيد في النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مع إعلان البلدين عزمهما على زيادة التعريفات الجمركية المتبادلة.

ومع ذلك فأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد أمس على تساؤل حول إمكانية تأجيل التعريفات المخططة ضد الصين بأن "أي شيء ممكن".

كما أكد ترامب على الصين راغبة في العودة إلى طاولة المفاوضات وأن الدولتين سيبدآن محادثات جادة للغاية.

ومن المقرر أن يتم عقد مزاد لبيع سندات خزانة أمريكية لآجل عامين بقيمة 40 مليار دولار في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب طرح 41 مليار دولار من السندات لآجل 5 سنوات، و32 مليار دولار من السندات التي تحين فترة استحقاقها بعد 7 سنوات.