الإحصاء السعودية: انخفاض معدل التضخم 1.3% بيوليو على أساس سنوي

الرياض – مباشر: واصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة العربية السعودية (التضخم) تراجعه خلال شهر يوليو/ تموز 2019 للشعر السابق على التوالي.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بالمملكة انخفاضاً بنسبة 1.3 بالمائة خلال شهر يوليو/ تموز 2019 على أساس سنوي.

وتأثر المؤشر؛ وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء اليوم الثلاثاء، بانخفاض الأسعار بقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود وأخرى الأعلى وزناً بالمؤشر بتراجعه 6.7 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وتراجعت أقسام أخرى؛ من بينها الاتصالات والترفيه والثقافة وقسم الملابس والأحذية.

ويوضح الجدول التالي، تطور معدل التضخم بالمملكة منذ بداية عام 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018:

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بالمملكة بنحو 0.1 بالمائة مقارنة بـشهر يونيو/ حزيران من العام الجاري.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 106 نقاط خلال يوليو/ تموز 2019، مقارنة بـالمستوى في الشهر السابق عند 105.9 نقطة.

وخلال يونيو/ حزيران، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمملكة العربية السعودية انخفاضاً بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي.

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