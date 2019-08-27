10 أسهم تقتنص 70% من السيولة بسوق الأسهم السعودية

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: اقتنصت 10 أسهم بسوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء نحو 70 بالمائة من اجمالي السيولة، وسط نشاط ملحوظ بالتداولات مقارنة بالجلسات الماضية.

وبحلول الساعة 1:00 بتوقيت السعودية، تصدر سهم مصرف الراجحي التداولات من خلال سيولة قدرها 1.217 مليار ريال ليستحوذ على نحو 24 بالمائة من الاجمالي، ليتراجع بنسبة 2.63 بالمائة الى مستوى 63 ريال.

وحل سهم "سابك" بالمركز الثاني بين الأسهم الأنشط تداولاً بنحو 592.672 مليون ريال ليتراجع بنسبة 0.5 بالمائة الى مستوى 98.9 ريال.

وجاء ثالثاً سهم الاتصالات بالمركز الثالث بين أنشط الأسهم من ناحية قيمة التداول بنحو 448.668 مليون ريال، رغم انه جاء متصدراً للأسهم الأكثر تراجعاً بنسبة 5.66 بالمائة الى مستوى 100 ريال ، وهو أدنى مستوى للسهم في نحو 3 أشهر.

وكانت شركة الجزيرة كابيتال قد توقعت أن يحصل السهم الأكبر وزنا في المؤشر، وهو سهم مصرف الراجحي، على أعلى تدفق أجنبي بقيمة 3 مليارات ريال، يليه سهم سابك بحدود 2.8 مليار ريال، ثم البنك الأهلي التجاري بحدود 2.2 مليار ريال.

وشهد سوق الأسهم في تلك الأثناء هبوطاً بنسبة 1.53 بالمائة الى مستوى 8131.28 نقطة ليخسر نحو 126.58 نقطة، بعد التداول على 149.89 مليون سهم وبقيمة 5.142 مليار ريال.

وقال المستشار المالي، علي الجعفري لـ"معلومات مباشر" إن الشركات القيادية هي التي ضغطت بشكل كبير خلال جلسة اليوم نتيجة لنقل المستثمرين الأجانب محافظهم الإستثمارية التي قاموا الشراء بها في الفترة الماضية إلى الأسواق الناشئة.

وتابع أن السوق خالف توقعات الكثير من المتداولين ، خاصة بعد عطلة العيد التي كان بها تفاؤل وتوقعات بارتفاع السوق، ويرجع ذلك للحالة النفسية للمستثمرين بسبب الأحداث العالمية في الجلسات القليلة الماضية.

وتوقع تقرير الجزيرة دخول تدفقات نقدية بحدود 20.2 مليار ريال، خلال المرحلة النهائية من انضمام السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة "إم إس سي آي"، حيث سيتم تنفيذ هذه المرحلة بحسب أسعار إغلاق يوم غد الثلاثاء 27 أغسطس 2019، وسيرتفع وزن السوق في المؤشر من 1.45 بالمائة إلى 2.83 بالمائة.



ويستعد سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء لدخول مرحلة جديدة من الإدراج في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة فمن المنتظر أن تشهد السوق، غداً الأربعاء، مرحلة الإدراج الثانية والأخيرة في مؤشر"MSCI" التي تمثل 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في هذا المؤشر العالمي.

وقال المدير التنفيذي للشركة الاستشارية العالمية لـ" معلومات مباشر" إن لترقية الأسواق أهمية كبيرة، نظراُ لأنه أهم سوق بمنطقة الخليج ،مشيرا الى أن تلك الترقية ستزيد من وزن السوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة إلى 2.83 بالمائة بدلاً من 1.45 بالمائة.

ورجح علي العنزي أن ترتفع ملكية الأجانب في الأسهم القيادية بنسبة كبيرة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ولكنه أشار الى أن الأسواق لاتزال تفتقر لمزيد من المحفزات، نظراً لأن أسواقنا تتأثر بسرعة شديدة من الأحداث الجيوسياسة التي تطرأ على المستوى العالمي.

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