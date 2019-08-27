اليوان الصيني يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري في 25 عاماً

من: سالي إسماعيل

مباشر: يتجه اليوان الصيني إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في 25 عاماً خلال أغسطس/آب الجاري، حيث أن تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يضر ثقة المستثمرين.

وشهدت العملة الصينية خسائر بنحو 3.9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي في شهر أغسطس/آب الجاري حتى الآن.

ومن شأن هذه الخسائر أن تكون الأكبر منذ يناير/كانون الثاني عام 1994، عندما تبني نظام سعر الصرف الحديث.

وكانت الورقة الخضراء كسرت حاجز الـ7 يوانات للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في ظل تصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وتأثر اليوان سلباً كذلك من إشارات حول تباطؤ الاقتصاد وسط رهانات بشأن مزيد من تخفيف السياسة النقدية.

وقام بنك الشعب الصيني بتحديد السعر المرجعي اليومي عند 7.0810 يوان للدولار وهو مستوى أقوى من المتوقع والبالغ 7.1055 يوان لكل دولار، وذلك للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الثلاثاء.

وتراجعت العملة الصينية إلى أضعف مستوياتها منذ بداية عام 2008 في الأسبوع الجاري بعد تهديدات التعريفات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي.

ويتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة نشرتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن البنك المركزي الصيني قد يسمح للعملة بالانخفاض إلى مستوى 7.5 يوان لكل دولار بحلول نهاية العام الحالي.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى مستوى 7.1623 يوان بعد أن وصل إلى 7.17 يوان في وقت سابق من التعاملات.