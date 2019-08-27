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الأونروا: نواجه تحديات عديدة لتمويل أنشطة الوكالة

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رام الله - سبوتنيك. وقال مفوض عام الوكالة بيير كرينبول، في مؤتمر صحافي بغزة اليوم الثلاثاء: "نواجه تحديات عديدة لتمويل أنشطة الأونروا، وفخورون بتمكيننا من بدء العام الدراسي في مدارس الأونروا رغم التحديات"، معرباً عن امتنان الوكالة للدول المانحة التي ساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية وبدء العام الدراسي في مدارسها".

© Sputnik . Evgeny Biyatov

وأضاف كرينبول: "العالم لا يقدر حقيقة المعاناة والألم وخيبة الأمل التي يعيشها الناس في غزة حيث أن سكان القطاع محرومون من حقوقهم الأساسية".

كان الناطق باسم الـ "أونروا"، سامي مشعشع، أعلن في تصريحات صحافية أمس، أن الوكالة "تعاني عجزا ماليا يقدر بـ 150 مليون دولار أميركي جراء وقف الإدارة الامريكية مساعداتها المالية".

وحجبت الولايات المتحدة مساعداتها المالية عن الأونروا حيث كانت تساهم بما يقدر بنحو 365 مليون دولار للعام لكنها أوقفت مساعداتها مطلع العام الجاري ما انعكس سلبا على أداء الوكالة في وقت زاد الاتحاد الأوروبي من مساهمته وقد ظل الداعم الأكبر للأونروا إلى جانب البنك الدولي.

وتقدم وكالة، منذ عقود، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات غذائية لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة بالإضافة إلى للفلسطينيين بالمخيمات في لبنان وسوريا والأردن.

SputnikNews

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