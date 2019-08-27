انعقاد قمّة S BLOCK 1000 باكس إنترستيلار كوانتيتيتيف في بانكوك

انعقدت قمّة " S BLOCK باكس إنترستيلار كوانتيتيتيف" رسمياً في بانكوك بتايلاند بتاريخ 21 أغسطس.

تساهم "إنترستيلار كوانتيفيكيشن" في تعزيز التقدّم التكنولوجي لشركة (S BLOCK)

وتُعتبر (S BLOCK) محفظة تكنولوجية جديدة متعددة السلاسل والعملات من سويسرا، تمّ إصدارها بشكل مشترك بين مؤسسة (S BLOCK) و"كلاود كابيتال" و"توب لاين" و"دي إف إيه"، ومركز ستانفورد لأبحاث التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" و"إم آي تي ميديا لاب" ومركز كامبريدج للتمويل البديل. ومنذ إطلاقها في 15 يونيو، قدّمت هذه المحفظة عائدات سخيّة تراوحت بين 6-15 في المائة شهرياً للملايين من مستخدميها.

وتُعتبر "إنترستيلار كوانتيفيكيشن" أكبر موارد العائدات لدى (S BLOCK). وتُسهم "إنترستيلار كوانتيفيكيشن" في تحقيق تداولات لرأس المال مع فريق تحديد الكميات في الوقت المحدد وبموجب اتفاقية العقد الخاص بقرض "إنترستيلار"، وبغرض توسيع نطاق رأس المال بأقصى سرعة ممكنة والاستفادة من فرص التداول، تُخصص (S BLOCK) أيضاً تمويلاً لأكبر 30 شركة لتحديد الكميات في العالم لتحقيق أكبر قدرٍ من الفوائد والحدّ من المخاطر.

إطلاق العقدة الفائقة "ماستر نودس" لتحقيق الفائدة الفعلية من المشاركة

وتمّ خلال القمة أيضاً رسمياً إطلاق العقدة الفائقة "ماستر نودس" بغرض تحقيق الفائدة الفعلية من المشاركة ضمن المنصة.

وتُعتبر آلية الإجماع الخاصة بإثبات الرهانات أسرع وأقلّ تكلفةً وأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة. ونتيجةً لذلك، تعمل أكثر من 80 في المائة العملات الرمزية على إثبات الرهانات. وتُعتبر الرهانات الطريقة الرئيسية التي يكسب من خلالها أخصائيو التنقيب عن البيانات المال، ولذلك يجتمعون معاً لإيجاد "مجموعات التنقيب". وتتمثّل آلية "ماستر نودس" في جمع العملات المشتتة من المستخدمين وتحويلها إلى عقد إثبات رهانات للسلسلة العامة بغرض مشاركة فوائدها ضمن المشاركين في مجموعة التنقيب.

تأجير وحدة معالجة البيانات يُسهم في تحقيق أداء خدمة قوي لـ(S BLOCK)

وشهدت القمة أيضاً الإطلاق الرسمي لوحدة معالجة البيانات من (S BLOCK). وتُعتبر عملية تأجير المعالجات ومشاركة العائدات أوّل نماذج مشروع "لايتنينج" الخاص بـ(S BLOCK) الذي يضطلع بدورٍ أساسي في تسريع إنشاء السلاسل العامة. وفي إطار مشروع "لايتنينج"، ستقوم (S BLOCK) ببناء منظومة فريدة وإيجاد سلسلة عامة جديدة متعددة السلاسل. وسيتمّ إطلاق المزيد من التقنيات المتطوّرة والخدمات الفائقة لتحقيق أداء خدمة قوي لـ(S BLOCK).

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أعضاء القيادة العليا في (S BLOCK) خططها المستقبلية ومخططها البيئي العالمي لجميع الضيوف والأعضاء.