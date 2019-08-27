أخبار عاجلة

بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب -
8 الصبح – "شباب اليد" يكتفي بفضية الألعاب الإفريقية بالخسارة أمام أنجولا -
8 الصبح – الأفضل في أوروبا .. فان دايك يقتنص اللقب من فم "العملاقين" -
8 الصبح – قرعة دوري الأبطال .. سهلة لليفربول .. قوية لبرشلونة وصدام سان جيرمان والريال -
8 الصبح – كيف نحقق الاستفادة القصوى من السياحة العلاجية في مصر ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

بي بي سي تطلق مساعد صوت رقمي في العام المقبل

Google+ Print
بي بي سي تطلق مساعد صوت رقمي في العام المقبل بي بي سي تطلق مساعد صوت رقمي في العام المقبل

تخطط هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC) لإطلاق مساعد صوت خاص بها يسمى (Beeb) لمنافسة أليكسا من أمازون مع تعهد بأن يفهم اللهجات البريطانية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة الجارديان البريطانية.

ومن المفترض إطلاق المساعد الصوتي، الذي تم إنشاؤه بواسطة فريق هيئة الإذاعة البريطانية الداخلي، العام المقبل، مع التركيز على تمكين الناس من العثور على برامجهم المفضلة والتفاعل مع الخدمات عبر الإنترنت.

وتواجه بعض المنتجات المطورة أمريكيًا صعوبة في فهم اللهجات البريطانية، لذا، فإن هيئة الإذاعة البريطانية ستطلب من الموظفين في مكاتبها في جميع أنحاء المملكة المتحدة تسجيل أصواتهم للمساعدة في تدريب المساعد الصوتي والتأكد من فهمه للهجات.

ويكافح الذكاء الاصطناعي من أجل فهم اللهجات التي يتحدثها الشعب البريطاني أو دول أخرى.

وظهرت تقارير في العام الماضي تفيد بأن مساعد أمازون يعاني من ضعف في فهم اللهجات غير الأمريكية. ووجد الباحثون أنه عندما كانت اللهجات غير أمريكية، فإن فهم أليكسا انخفض بنسبة 30 في المئة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ولا تخطط بي بي سي (BBC) حاليًا لإطلاق أي منتج مادي مستقل، مثل مكبر صوت (Amazon Echo) أو (Google Home). بل سيتم، بدلاً من ذلك، دمج المساعد الصوتي (Beeb) في موقع بي بي سي، وتطبيق (iPlayer) على أجهزة التلفاز الذكية.

كما تنوي هيئة الإذاعة البريطانية توفير المساعد الصوتي (Beeb) للمصنعين الذين يرغبون في دمجه ضمن منتجاتهم، مثل مكبرات الصوت المنزلية الذكية وأجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة.

ويجري تنشيط المساعد الصوتي عبر نطق كلمة (Beeb)، لكن دون امتلاكه للمجموعة الكاملة من الوظائف التي يوفرها المنافسون التجاريون الرئيسيون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن منتج بي بي سي تم تطويره بواسطة فريق أصغر بكثير دون موارد من شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى.

ويمكن للناس استخدام أصواتهم للمشاركة في محتوى هيئة الإذاعة البريطانية الحالي وتطوير أشكال جديدة من البرامج التفاعلية، وجرى اختيار اسم (Beeb) بعد مقارنة العديد من كلمات التنشيط المحتملة للمساعد الصوتي.

وقال متحدث باسم بي بي سي لصحيفة الغارديان: تتمتع (BBC) مع مساعد خاص بها بحرية تجربة البرامج والميزات والخبرات الجديدة دون إذن شخص آخر لبنائها بطريقة معينة، ويسمح ذلك لبي بي سي أن تكون أكثر طموحًا في المحتوى والميزات التي يمكن للمستمعين الاستمتاع بها.

ويخشى الخبراء من أن تجد هيئة الإذاعية البريطانية صعوبة في التنافس مع عمالقة التكنولوجيا الموجودين بالفعل في هذا السوق، مثل أمازون وجوجل وآبل، القادرين على استثمار مبالغ طائلة لحل التحديات التي تطرحها اللهجات الإقليمية، لكنهم ما زالوا يواجهون مشاكل.

وبالرغم من أن الهدف يتمحور حول جمع المزيد من بيانات المستخدم من خلال مطالبة الأفراد بتسجيل الدخول للوصول إلى خدمات مثل (iPlayer)، فقد زعمت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن لدى الجمهور مخاوف بشأن المساعدين الصوتيين التجاريين بسبب قضايا مثل الإعلان والأمن.

وقال المتحدث: يعرف الناس ويثقون بهيئة الإذاعة البريطانية، لذلك ستستخدم دورها في التكنولوجيا لضمان أن يستفيد الجميع – وليس فقط النخبة التقنية – من الوصول إلى المحتوى والخبرات الجديدة عبر هذه الطريقة الجديدة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
جارمين تطلق ساعتها الذكية فينيكس 6 بالطاقة الشمسية

جارمين تطلق ساعتها الذكية فينيكس 6 بالطاقة الشمسية

هيونداي تطرح سكوتر كهربائي شخصي بمدى 20 كيلومتر

هيونداي تطرح سكوتر كهربائي شخصي بمدى 20 كيلومتر

تقرير: الحكومة الأمريكية تحقق مجددًا مع هواوي بتهمة سرقة التقنية

تقرير: الحكومة الأمريكية تحقق مجددًا مع هواوي بتهمة سرقة التقنية

نايكي تطلق حذاءً جديدًا يشد ويفك الرباط عن طريق سيري

نايكي تطلق حذاءً جديدًا يشد ويفك الرباط عن طريق سيري