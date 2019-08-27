هواوي تسعى لإيجاد أنظمة تشغيل بديلة لنظام أندرويد

بدأت شركة هواوي الصينية محادثات مع روسيا بشأن تثبيت نظام التشغيل الروسي المسمى أورورا (Aurora OS) على 360 ألف من حواسيبها اللوحية من أجل إجراء التعداد السكاني في روسيا العام المقبل، وذلك وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز.

وتسعى هواوي إلى إيجاد أنظمة تشغيل بديلة لنظام التشغيل أندرويد من جوجل بعد أن وضعت واشنطن ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم على قائمة ما يسمى بالكيانات، والتي تهدد بقطع وصولها إلى المكونات والتقنيات الأساسية في الولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر لوكالة رويترز: إن التعداد قد يكون اختبارًا لاستخدام أورورا على نطاق أوسع، موضحًا أن هذا المشروع رائد، ويعتبر المرحلة الأولى من إطلاق نظام التشغيل الروسي على أجهزة هواوي.

فيما قالت متحدثة باسم الشركة الصينية: إن هواوي تجري محادثات مع وزارة الاتصالات الروسية، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وتحدثت هواوي في الأسبوع الماضي عن القيود التجارية الأمريكية، قائلة: إنها قد تقلل من إيرادات وحدة الهاتف الذكي بنحو 10 مليارات دولار هذا العام.

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وتناقش روسيا استخدام نظام أورورا (Aurora OS) على 360 ألف حاسب لوحي من هواوي بحلول شهر أغسطس 2020.

وأشار التقرير إلى أن هواوي مهتمة بالمشروع، وأظهرت نماذج من الحواسيب اللوحية التي يمكن استخدامها بواسطة نظام التشغيل الوحيد في روسيا المسمى (Aurora OS)، والذي لا يستخدم حاليًا.

ويعتمد (Aurora OS) المفتوح المصدر على نظام (Sailfish OS)، الذي تم تطويره بواسطة الشركة الفنلندية (Jolla) ويركز أكثر على الأمن والخصوصية قبل اعتماده من قبل المنصة الروسية (Open Mobile).

واستحوذت شركة الاتصالات الحكومية الروسية (Rostelecom) في عام 2018 على 75 في المئة من منصة (Open Mobile)، مما يوفر رابطًا مباشرًا إلى الحكومة والوزارات الروسية.

ويُعد مالك نظام أورورا (Aurora OS)، وهي شركة الاتصالات الحكومية الروسية (Rostelecom)، المسؤول الوحيد عن شراء الأجهزة اللوحية الخاصة بإجراء التعداد السكاني في روسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 147 مليون نسمة، في شهر أكتوبر المقبل.

وقالت شركة الاتصالات الحكومية الروسية (Rostelecom) في رد مكتوب على طلب رويترز للحصول على تعليق: يجري حالياً النظر في خيارات مختلفة للتعاون مع شركة هواوي بمشاركة وزارة الاتصالات، ونحن لا نكشف عن التفاصيل بعد، فهناك اتفاق على السرية.

وتعمل الشركة الصينية على تطوير نظام تشغيل خاص بها يسمى (Harmony OS) – المخصص في هذه المرحلة لأجهزة إنترنت الأشياء – استعدادًا للسيناريو الأسوأ المتمثل في تجريدها من تطبيقات جوجل الأساسية لنظام أندرويد، بحيث يمكنه أن يحل محل أندرويد إذا دعت الحاجة.