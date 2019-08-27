رصد.. 251.5 مليار ريال فائضا تجاريا للسعودية بالنصف الأول لـ2019

>> تجارة السعودية الخارجية بالنصف الأول تتراجع 32.5 مليار ريال

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: أظهرت إحصائية لموقع "معلومات مباشر"، تحقيق المملكة العربية السعودية انخفاضا بفائض الميزان التجاري خلال النصف الأول من عام 2019؛ متأثرة بحجم التبادل التجاري خلال شهر يونيو/ حزيران على أساس سنوي.

وحققت السعودية فائضا تجاريا بقيمة 251.49 مليار ريال خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل فائضا بنحو 267.93 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وتراجع الفائض 6.1 بالمائة خلال تلك الفترة على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 16.43 مليار ريال.

وتأثر الفائض التجاري للمملكة بالانخفاض الملحوظ خلال شهر يونيو/ حزيران؛ مع تراجعه بنحو 31.9 بالمائة، وبأكثر من 18.43 مليار ريال مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

751.4 مليار ريال تبادل تجاري بالنصف الأول

وأظهرت إحصائية "معلومات مباشر"، انخفاض حجم التبادل التجاري السلعي للمملكة بالنصف الأول من عام 2019 بنسبة 4.15 بالمائة على أساس سنوي، بتراجع قيمته 32.51 مليار ريال.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للمملكة 751.43 مليار ريال، مقابل 783.94 مليار ريال في النصف الأول من عام 2018.

وشهد النصف الأول من العام تراجع تجارة السعودية الخارجية خلال 4 أشهر؛ كان أبرزها في شهر يونيو/ حزيران بواقع 13.2 بالمائة، وبانخفاض يعادل 17.5 مليار ريال، يليه شهر مايو/ أيار بنحو 9.5 بالمائة أو ما يعادل 13.78 مليار ريال.

وكانت تجارة السعودية سجلت ارتفاعا خلال يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار بنسبة 4 بالمائة و4.8 بالمائة على التوالي.

الصادرات والواردات

وسجلت الصادرات السعودية انخفاضا نسبته 4.65 بالمائة بالنصف الأول من العام 2019، بما يوازي 24.47 مليار ريال، وفقا لحسابات "معلومات مباشر".

وبلغت قيمة صادرات المملكة في الـ6 أشهر الأولى من عام 2019 نحو 501.5 مليار ريال، مقابل 525.93 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2018.

وكان شهر يونيو/ حزيران الأقل بصادرات المملكة؛ بقيمة 77.08 مليار ريال، يليه شهر فبراير/ شباط بواقع 77.49 مليار ريال.

وعلى مستوى الواردات، شهدت انخفاضا نسبته 3.1 بالمائة، وبتراجع قيمته 8.04 مليار ريال عن قيمتها في النصف الأول من عام 2018.

وقلصت السعودية فاتورة وارداتها لمستوى 249.97 مليار ريال بالنصف الأول من 2019، مقابل 258 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.