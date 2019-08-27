رابطة النجوم الخمسة الإيطالية تعلق محادثات تشكيل حكومة جديدة

مباشر: علقت رابطة النجوم الخمسة الإيطالية محادثات تشكيل ائتلاف حاكم جديد مع الحزب الديمقراطي المعارض، مشيرة إلى أنها ستستأنف المحادثات فقط في حالة تعهد الحزب المعارض الإبقاء على جوسبي كونتي رئيس الوزراء كزعيم الحكومة.

وتسعى رابطة النجوم الخمسة مع الحزب الديمقراطي نحو تشكيل حكومة عقب انهيار الحكومة الائتلافية بين حزب الرابطة والنجوم الخمسة بعد 14 شهراً من تشكيلها.

وبدت رابطة النجوم الخمسة والحزب الديمقراطي قريبان من التوصل إلى صفقة أمس الاثنين، مع إشارة الثاني إلى إسقاط حق الفيتو ضد كونتي لشغل منصب رئيس الوزراء.

وذكرت حركة النجوم الخمسة في وثيقة اليوم الثلاثاء "بعد 4 ساعات من المحادثات أمس، لم يتم إنجاز أي شيء، لن نستطيع بأي شكل نعمل بمثل تلك الطريقة، فإما يتم تغيير الاتجاه وإما سيصبح الأمر صعباً".وشدد البيان: "سوف نلتقي بالحزب الديمقراطي مجدداً حينما نحصل على موافقتهم لإعادة تعيين كونتي".

ولا ينتمي كونتي لأي حزب ولكنه قريب من حركة الخمسة نجوم، وكان استقال في الأسبوع الماضي، بعدما أعلن ماتيو سالفيني قائدة حزب الرابطة انهيار الائتلاف الحكومي داعياً لتشكيل انتخابات مبكرة.