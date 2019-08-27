السعودية للكهرباء: توطين جميع الوظائف بـ10 محطات لتوليد الطاقة

الرياض- مباشر: قالت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إنها نجحت في توطين جميع الوظائف في 10 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضافت الشركة في تغريدة بصفحتها الرسمية بموقع التواصل- تويتر، أن نسبة التوطين في عمليات التوليد وصلت إلى نحو 89 بالمائة من مهندسين وفنيين ومختصين.

وذكرت الشركة في وقت سابق، أن نسبة التوطين وصلت بنهاية 2017م إلى 91 بالمائة ​مـن مجـمـوع العاملين البالغ عددهم 35,226​ مـوظفا.

وأكدت الشركة حرصها على تدريب وتطوير الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة، لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يرفع ويضمن كفاءتهم لشغل كافة المناصب بالشركة.

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