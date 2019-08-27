السعودية للكهرباء: توطين جميع الوظائف بـ10 محطات لتوليد الطاقة

الرياض- مباشر: قالت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إنها نجحت في توطين جميع الوظائف في 10 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأضافت الشركة في تغريدة بصفحتها الرسمية بموقع التواصل- تويتر، أن نسبة التوطين في عمليات التوليد وصلت إلى نحو 89 بالمائة من مهندسين وفنيين ومختصين.
وذكرت الشركة في وقت سابق، أن نسبة التوطين وصلت بنهاية 2017م إلى 91 بالمائة مـن مجـمـوع العاملين البالغ عددهم 35,226 مـوظفا.
وأكدت الشركة حرصها على تدريب وتطوير الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة، لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يرفع ويضمن كفاءتهم لشغل كافة المناصب بالشركة.
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