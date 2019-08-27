أخبار عاجلة

بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب -
8 الصبح – "شباب اليد" يكتفي بفضية الألعاب الإفريقية بالخسارة أمام أنجولا -
8 الصبح – الأفضل في أوروبا .. فان دايك يقتنص اللقب من فم "العملاقين" -
8 الصبح – قرعة دوري الأبطال .. سهلة لليفربول .. قوية لبرشلونة وصدام سان جيرمان والريال -
8 الصبح – كيف نحقق الاستفادة القصوى من السياحة العلاجية في مصر ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على مواقع للجيش السعودي في نجران

Google+ Print
"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على مواقع للجيش السعودي في نجران "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على مواقع للجيش السعودي في نجران

القاهرة – سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" إن الصاروخ الباليستي أطلق على تجمعات للجيش السعودي في نجران، جنوب غربي المملكة، وتسبب في وقوع قتلى وجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى نوع قاصم على تجمعات للجيش السعودي والمخدوعين في سقام بنجران".

وأضاف قائلا "الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا عشرات القتلى والجرحى، والعملية موثقة بالصوت والصورة".

وأوضح سريع، "ويعتبر هذا الصاروخ نوعا جديدا دخل الخدمة قبل فترة".

وعن سبب توجيه الضربة، قال سريع "كان العدو يحضر للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحدود".

يتبع..

SputnikNews

مواضيع متعلقة
قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي

قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يسيطر على بلدة التمانعة في ريف إدلب الجنوبي

تركيا: روسيا قدمت ضمانات بأن الجيش السوري لن يهاجم نقاط المراقبة في إدلب

تركيا: روسيا قدمت ضمانات بأن الجيش السوري لن يهاجم نقاط المراقبة في إدلب

شبه جزيرة القرم تعرض خدماتها البحرية لسوريا

شبه جزيرة القرم تعرض خدماتها البحرية لسوريا

وزير الخارجية التركي: الجيش سيغادر سوريا عند إيجاد حل سياسي

وزير الخارجية التركي: الجيش سيغادر سوريا عند إيجاد حل سياسي