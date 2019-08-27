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تأكيد انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني مع ضعف الصادرات

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تأكيد انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني مع ضعف الصادرات تأكيد انكماش اقتصاد ألمانيا في الربع الثاني مع ضعف الصادرات

مباشر: أكدت ألمانيا انكماش اقتصادها في الربع الثاني من العام الجاري، مع منح إشارات أوضح حول سبب الانكماش.

وأعلنت هيئة الإحصاءات الفيدرالية داخل أكبر أوروبي اليوم الثلاثاء تراجع الناتج الإجمالي المحلي في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران بنحو 0.1 بالمائة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة في الربع الأول.

وأوضحت البيانان أن التطورات في التجارة الأجنبية أبطأت نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 2019، حيث انخفضت الصادرات بنحو 1.3 بالمائة على أساس فصلي، أما الواردات فتراجعت بنسبة 0.3 بالمائة.

وعلى أساس سنوي تراجعت الصادرات الألمانية بنسبة 0.8 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهيين في يونيو/حزيران الماضي، وهو أكبر انخفاض سنوي في 6 سنوات، وعلى الجانب الآخر ارتفعت الواردات بنحو 1.8 بالمائة.

أما المساهمات الإيجابية في الاقتصاد الألماني فأتت من الطلب المحلي، فارتفعت نفقات الأسر الاستهلاكية النهائية بنحو 0.1 بالمائة في الربع الثاني من 2019 على أساس فصلي، أما النفقات الحكومية النهائية فزادت بنسبة 0.5 بالمائة.

وشهد رأس المال الثابت في الآلات والأدوات زيادة بنحو 0.6 بالمائة، فيما انخفض رأس المال الثابت فقط في قطاع البناء بنسبة 1 بالمائة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الأفراد في سوق العمل سجل زيادة بمقدار 435 ألف فرد أو ما يعادل 1 بالمائة على أساس سنوي.

وفيما انخفضت إنتاجية العمل للشخص الواحدة بنحو 0.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.1111 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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