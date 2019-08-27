ارتفاع شبه جماعي لبورصات الخليج.. و"السعودي" خارج السرب

من: بدور الراعي

الرياض - مباشر: سجلت كافة بورصات الخليج ارتفاعاً خلال جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء السوق السعودي؛ الذي تجاهل التطورات العالمية، وظهور توقعات إيجابية حيال النزاع التجاري.

وبحلول الساعة 12 بتوقيت الرياض؛ انفرد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالتراجع بنسبة بلغت 1.94 بالمائة ليتراجع للجلسة الرابعة على التوالي، إلى مستويات الـ 8098.55 نقطة بخسارة 159.18 نقطة، وذلك رغم ارتفاع مستويات السيولة واقترابها لـ 4 مليارات ريال، من خلال التداول على 115.32 مليون سهم.

ويستعد سوق الأسهم السعودية اليوم لدخول مرحلة جديدة من الإدراج في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة فمن المنتظر أن تشهد السوق، غداً الأربعاء، مرحلة الإدراج الثانية والأخيرة في مؤشر"MSCI" التي تمثل 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في هذا المؤشر العالمي.

ويقول المستشار والمحلل بأسواق المال محمد الميموني لـ "معلومات مباشر" إنه يبدو أن المتعاملين بالسوق السعودي ما زالت تسيطر عليهم حالة من القلق والخوف حيال الأحداث والتطورات الجيوسياسية، رغم وجود محفزات قوية في الوقت الحالي أهمها دخول سيولة للمرحلة الثانية.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية إبرام صفقة مع الصين لإنهاء الحرب التجارية قريباً مع دعوة "بكين" للتهدئة.

وفي المقابل، تصدر سوق أبوظبي المالي ارتفاعات بقية الأسواق بنسبة 0.79 بالمائة من خلال التداول على 170.746 مليون درهم وصولاً إلى مستوى 5036.73 نقطة.

كما ارتفع أداء سوق مسقط بنسبة 0.65 بالمائة إلى مستوى 3952.43 نقطة بعد التداول على 1.077 مليون ريال عماني.

وحل سوق دبي بالمركز الثالث بين الارتفاعات بنسبة 0.44 بالمائة إلى مستوى 2741.16 نقطة من خلال تداولات قيمتها 146.14 مليون درهم.

وارتفع أداء بورصة الكويت بنسبة 0.29 بالمائة إلى مستوى 6546.55 نقطة من خلال سيولة بلغت 23.761 مليون دينار.

وجاءت بورصة البحرين بالمنطقة الخضراء أيضاً بنسبة 0.23 بالمائة إلى مستوى 1534.28 نقطة من خلال سيولة بلغت 615.673 ألف دينار.

وحلت بورصة قطر بالمركز الأخير بارتفاع قدره 0.15 بالمائة إلى مستوى 9801.49 نقطة بسيولة قدرها 140.30 مليون ريال قطري.

ونجحت أغلب بورصات الخليج أمس الاثنين، في الخروج من نفق التراجعات التي بدأتها في الجلسات القليلة الماضية، تحت وطأة الأحداث الجيوسياسية وتصاعد أحداث الحرب التجارية.

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