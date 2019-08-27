24 سهما بالسوق السعودي تنجو من موجة التراجعات

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجلت 24 ورقة مالية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعاُ وسط موجة من التراجعات طالت أغلب الأسهم بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت الرياض، انخفض أداء 143 سهماً فيما ارتفع أداء 24 سهماً فقط، ولكن المؤشر العام"تاسي" واصل سلسلة التراجعات للجلسة الرابعة على التوالي، رغم وجود بعض المحفزات من أهمها الإستعداد لدخول مرحلة جديدة من الإدراج في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة؛ والتي بدورها أن تدعم السوق.

وتصدر الارتفاعات سهم "مسك" بنحو 1.49 بالمائة، وتلاه سهم نادك المرتفع بنسبة 1.33 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع سهم السعودي الفرنسي بنسبة 1.22 بالمائة.

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم تراجعاً حاداً بلغت نسبته 2.04 بالمائة ليخسر من خلاله 168.79 نقطة وصولاً لمستوى 8088.61 نقطة.

وبلغت التداولات في تلك الأثناء نحو 3.140 مليار ريال، من خلال التداول على 94.408 مليون سهم.

ويقول المستشار والمحلل بأسواق المال محمد الميموني لـ "معلومات مباشر": يبدو أن المتعاملين بالسوق لازالت تسيطر عليهم حالة من القلق والخوف حيال الأحداث والتطورات الجيوسياسية، رغن وجود محفزات قوية في الوقت الحالي أهمها دخول سيولة للمرحلة الثانية.

وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ "معلومات مباشر"، إن السوق السعودي أعطى إشارة الخروج منذ الأسبوعين الماضيين، لكن حدثت بعض الارتدادات لاختبار مستويات كسر الاتجاه الصاعد، إلا أنه اعتبر أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تعتبر فرصة إيجابية للدخول والشراء عند تلك المستويات وذلك قبل دخول المستثمرين الأجانب بشكل أكبر بالسوق.

وتوقع أن تفوق نسب ملكية الأجانب بالأسهم السعودية أكثر من 600 بالمائة تزامناً مع تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة في 28 أغسطس/ آب الجاري.

وأضاف أن الترقية الذي سيشهدها السوق في نهاية جلسة اليوم من المتوقع أن تزيد حجم الطلب على الأسهم، لافتاً إلى أن المؤشر فنياً حالياً عند مستويات قريبة من المستويات التي كان عليها في المرحلة الأولى من الانضمام لمؤشر الـ "إم إس سي آي" التي انتهت في يونيو/ حزيران 2019.

ويستعد سوق الأسهم السعودية اليوم لدخول مرحلة جديدة من الإدراج في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، ومن المنتظر أن تشهد السوق، غداً الأربعاء، مرحلة الإدراج الثانية والأخيرة في مؤشر"MSCI" التي تمثل 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في هذا المؤشر العالمي.

وقالت الجزيرة كابيتال، إنه مع الانتهاء من المرحلة الأخيرة للانضمام إلى مورجان ستانلي ووجود مرحلتين إضافيتين للانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل، يبدو أن جاذبية السوق السعودي للتدفقات الأجنبية ولمدراء الصناديق الاستثمارية طويلة الأجل كبيرة.

وأضافت، أن مكرر الربحية الحالي لمؤشر تاسي يبلغ 4.21 مرة، وهو أعلى بكثير من متوسط المكرر لفترة الـ 10 أعوام الأخيرة.

وبحسب بيانات لـ "تداول" فإنه من المتوقع أن تتراوح التدفقات المالية للسوق خلال العام 2019 بين 40 إلى 50 مليار دولار (150 إلى 187.5 مليار ريال) نتيجة انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في أعداد المستثمرين الأجانب المؤهلين.

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