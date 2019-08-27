محدث.. 5 صفقات خاصة على "الراجحي" بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 5 صفقات خاصة على سهم مصرف الراجحي بإجمالي قيمة بلغ 387.44 مليون ريال، من خلال 6.21 مليون سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة عند سعر 62.20 ريال؛ وهو أقل من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

وتم تداول سهم "الراجحي" خلال جلسة الثلاثاء، بين مستويات 65.20 ريال و62.90 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات على التوالي.

وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، يوم الأحد الماضي، تنفيذ صفقة خاصة على سهم مصرف الراجحي بعدد أسهم بلغ 130 ألف سهم، بلغت قيمتها 8.48 مليون ريال، عند سعر 65.2 ريال؛ وهو ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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