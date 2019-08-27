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الحريري: الاعتداء الإسرائيلي على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية عمل خطير

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الحريري: الاعتداء الإسرائيلي على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية عمل خطير الحريري: الاعتداء الإسرائيلي على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية عمل خطير

وأعلن مكتب رئيس اللبنانية، في بيان، أن الحريري "أجرى  اتصالا هاتفيا اليوم بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغه خلاله بأن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية هو عمل خطير، واعتداء على السيادة اللبنانية، وخرق للقرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية".

وأضاف الحريري أن "لبنان يعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية".

واعتبر الحريري أن "اعتداء إسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه".

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