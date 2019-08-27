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مفاوضات اردنية اسرائيلية للافراج عن الاسرى في سجون الاحتلال

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مفاوضات اردنية اسرائيلية للافراج عن الاسرى في سجون الاحتلال مفاوضات اردنية اسرائيلية للافراج عن الاسرى في سجون الاحتلال

جي بي سي نيوز :- كشفت صحيفة لبنانية، عن مفاوضات بين عمان وتل أبيب، حول الأسرى الأردنيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن الهدف غالبا يكمن في أن يكمل الأسرى محكومياتهم في السجون الأردنية، لافتة إلى أنه سيناريو طبقة سابقا.

ولفتت الصحيفة إلى أن عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال يبلغ 21، موضحة أن سبعة منهم تتراوح محكومياتهم بين 67 مؤبدا و36 عاما، وكانوا أسروا بعد انتفاضة الأقصى عام 2000، أما الآخرون فمنهم اثنان شارفت أحكامهم على الانتهاء بحلول العام المقبل، وأربعة آخرون موقوفون بينهم فتاة اعتقلت قبل أيام وهي في طريقها إلى الأردن.

وذكرت أن الصحافة المحلية الأردنية، تشير إلى مفاوضات حول 5 أو 6، لنقلهم من سجون الاحتلال إلى السجون الأردنية، بما فيهم القيادي في كتائب القسام عبد الله البرغوثي، صاحب أطول حكم بمؤبد مكرر 67 مرة إضافة لآلاف السنوات.

ونوهت إلى أن عائلة البرغوثي تنفي أي تواصل معها بخصوص أي صفقة، إلا أن المصادر تشير إلى حوار مباشر مع الأسير البرغوثي نفسه.

وأكدت الصحيفة أن من يقود التفاوض مع الأسرى، دبلوماسيون أردنيون يعملون في السفارة لدى تل أبيبووفق عربي 21.

ورأت الصحيفة، أنه يبدو من شبه المستحيل القبول بفكرة نقل شخصية مثل البرغوثي خارج سجون الاحتلال، مرجحة أن الزج باسمه يندرج ضمن لعبة الضغوط بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في أي صفقة مقبلة بينهما، بحيث يكون الاحتلال قد رأى في إخراجه للأردن حلا أفضل من الإفراج عنه إلى غزة أو أي مكان آخر.

جي بي سي نيوز

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