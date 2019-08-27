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روحاني: لن ألتقي ترامب حتى يتم إزالة العقوبات الاقتصادية

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روحاني: لن ألتقي ترامب حتى يتم إزالة العقوبات الاقتصادية روحاني: لن ألتقي ترامب حتى يتم إزالة العقوبات الاقتصادية

مباشر: بدد الرئيس الإيراني احتمالات حدوث لقاء بين الرئيس الأمريكي حتى يتم إزالة العقوبات الاقتصادية.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد أمس بأنه من المنطقي أن "نتوقع عقد اجتماع مع الرئيس الإيراني خلال الأسابيع المقبلة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح بأنه يمكن التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة وذلك بعد التحدث مع حسن روحاني عبر الهاتف وسماعاً منه أنه سيكون منفتحًا للقاء الرئيس الأمريكي.

وأضاف ترامب: "إذا كانت الظروف صحيحة، فسأوافق بالتأكيد على مقابلة روحاني، لكن إذا تدهور الوضع فسوف يُواجهون بقوة عنيفة للغاية".

وأعلن حسن روحاني الرئيس الإيراني اليوم الثلاثاء أن أي اجتماع مع نظيره الأمريكي دون إزالة العقوبات لن يكون أكثر من مجرد "فرصة للالتقاط الصور"، وأن الولايات المتحدة ستتولى زمام ما يحدث بعد ذلك، بحسب "سكاي نيوز".

وأضاف روحاني في تصريحات متلفزة أن بدون الانسحاب الأمريكي من العقوبات "نحن لن نشاهد أي تطورات إيجابية".

وتابع: "إذا كان هناك شخص يعتزم أن يجعل من تلك المحادثات مجرد فعالية لالتقاط الصور فأن ذلك سيكون من غير الممكن بالنسبة لنا".

وشدد الروحاني على أنه لن يتردد في زيارة والاجتماع بشخص ما إذا كان في وسع ذلك الشخص مساعدة النمو في بلاده وحل مشاكل شعبه.

وتوترت العلاقات الأمريكية الإيرانية بعدما أعادت الولايات المتحدة تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد إيران عقب انسحاب ترامب في العام الماضي من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي كان يحد من النشاط النووي لإيران. 

مباشر (اقتصاد)

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