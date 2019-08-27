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ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال يوليو

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ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال يوليو ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال يوليو

مباشر: ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال الشهر الماضي، بدعم من التطورات في قطاعي السيارات والبتروكيماويات.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أن الأرباح الصناعية ارتفعت في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي بنحو 2.6 بالمائة إلى ما يعادل 512.7 مليار يوان (72.28 مليار دولار)، ومقابل تراجع بنسبة 3.1 بالمائة في يونيو/حزيران.

وفي أول 7 أشهر من العام الجاري تراجعت الأرباح الصناعية للشركات الصينية عند مستوى 3.50 تريليون يوان، بانخفاض بنسبة 1.7 بالمائة عن مستويات 2018.

وأشارت البيانات إلى وجود الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل خلق نمو في أرباح الشركات وسط الرياح الاقتصادية المعاكسة القوية.

وصرح زوهو هونج كبير الإحصائيين في هيئة الإحصاءات الوطنية الصينية بأن الضغوط الهبوطية على الاقتصاد مرتفعة نسبياً، وأن طلب السوق يتباطأ، كما تنخفض المنتجات الصناعية.

وأضاف: "لايزال من المحتمل أن يكون هناك تقلب وعدم يقين في أرباح الشركات الصناعية".

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 7.1650 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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