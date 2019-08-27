إيقاف مقامرين من جنسيات مختلفة في العراق

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، نقلا عن قاض مختص، أن محكمة تحقيق الرصافة صدقت اعترافات 189 متهما من العاملين ‏في قاعات الروليت وزبائنها"، لافتا إلى أن "الأجانب العاملين في تلك القاعات الموقوفين حاليا هم (40) شخصا.

وأضاف القاضي أن من بين الموقوفين (24) امرأة، ‏معددا جنسياتهم، والموقوفين معهن، من جنسيات تركية، وبنغلاديشية، وأوكرانية، وجورجية، وروسية.

وبيّن القاضي أن الأجانب العاملين في تلك القاعات أغلبهم دخل العراق بصورة رسمية إلا أنهم لا يمتلكون إقامة، ويطلق عليهم لقب ‏‏(دلر).

ونوه إلى أن

الموقوفين الآخرين زبائن لتلك القاعات بينهم ضباط، ومنتسبون، إضافة إلى موقوفين من دوائر حكومية وكسبة‎.

وكشف القاضي أن عملية القبض عليهم تمت بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وقد تم إيقافهم وفق أحكام المادة ‏‏456 من قانون العقوبات العراقي‎.‎

الجدير بالذكر، أن مجلس القضاء الأعلى وجه خلال جلسته الأخيرة المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية السريعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ‏المختصة بحق مرتكبي جريمة لعب القمار، وإدارة الصالات المعدة لذلك، ووجه بتشديد فرض العقوبة.‏