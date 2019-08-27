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بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب"
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:12 صباحاً
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – "شباب اليد" يكتفي بفضية الألعاب الإفريقية بالخسارة أمام أنجولا
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – الأفضل في أوروبا .. فان دايك يقتنص اللقب من فم "العملاقين"
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – قرعة دوري الأبطال .. سهلة لليفربول .. قوية لبرشلونة وصدام سان جيرمان والريال
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح – كيف نحقق الاستفادة القصوى من السياحة العلاجية في مصر ؟
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الجمعة 30 أغسطس 2019 11:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اكتشاف سرداب من القرن الخامس يحوي رفات عائلة محارب قديم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:34 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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