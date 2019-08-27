تقرير يتوقع مواصلة البنوك المركزية زيادة مشتريات الذهب السنوات المقبلة

مباشر: توقع تقرير أن تواصل البنوك المركزية مشترياتها من الذهب على مدار السنوات المقبلة، وسط توقعات أن تزيد بعض الدول مشترياتها مثل الصين.

وقال تقرير صادر عن مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة اليوم الثلاثاء إن في البيئة الحالية حيث ارتفاع حالة عدم اليقين في عملات الأسواق الناشئة، فأن هناك سبب جيد بالنسبة للدول مثل روسيا وتركيا وكازخستان والصين في أن تواصل تنويع محافظهم الاستثمارية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف التقرير: "صافي المشتريات من المحتمل أن يبقى أعلى مستوى 650 طن في العام الجاري".

وبلغ صافي مشتريات الذهب من جانب البنوك المركزية في أول 6 أشهر من العام الجاري 374.1 طناً، ويعد ذلك هو أعلى مستوى منذ أن أصبحت البنوك صافي مشتري في 2010.

ورفعت 9 بنوك مركزية مشترياتها من الذهب بمقدار طناً واحداً على الأقل في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أنه مع تباطؤ النمو وارتفاع التوترات التجارية والجيوسياسية وسعي بعض الدول لتنويع محافظها الاستثمارية بعيداً عن الدولار، ساهم في زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب.

وبحسب التقرير فتعادل المشتريات الرسمية من الذهب في الوقت الحالي نحو 10 بالمائة من الاستهلاك العالمي.

وتابع: "المركزي الصيني يمتلك 1936 طناً من الذهب ما يعادل 3 بالمائة من إجمالي حيازاتها من الاحتياطي الأجنبي، ما يمنح الدولة وفرة من المساحة لزيادة مخصصاتها".