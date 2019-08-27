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إنفوجرافيك.. تعرف على شركات الاتصالات الأعلى ربحية بالخليج

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إعداد وتصميم: السيد جمال وأحمد عبدالمنعم

الرياض – مباشر: أظهرت إحصائية لموقع "معلومات مباشر" ارتفاع صافي أرباح شركات الاتصالات المدرجة في 6 أسواق خليجية خلال الربع الثاني من عام 2019 بنحو 16.7 بالمائة؛ إلى مستوى 2.01 مليار دولار، مقارنة بـأرباح بلغت 1.73 مليار دولار في الربع المقابل من عام 2018.

وكانت شركة الاتصالات أعلى الشركات الخليجية ربحية خلال الربع الثاني من 2019؛ بواقع 759.47 مليون دولار، يليها مجموعة الإمارات للاتصالات بقيمة 607.53 مليون دولار.

وخلال النصف الأول من 2019، ارتفعت أرباح 14 شركة اتصالات مدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 11.98 بالمائة؛ إلى 3.97 مليار دولار، مقارنة بــ 3.55 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2018.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي، أرباح شركات الاتصالات المدرجة في 6 أسواق خليجية بالربع الثاني من 2019 مقارنة بـالربع المماثل من العام الماضي:

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