أخبار عاجلة

بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" -
8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب -
8 الصبح – "شباب اليد" يكتفي بفضية الألعاب الإفريقية بالخسارة أمام أنجولا -
8 الصبح – الأفضل في أوروبا .. فان دايك يقتنص اللقب من فم "العملاقين" -
8 الصبح – قرعة دوري الأبطال .. سهلة لليفربول .. قوية لبرشلونة وصدام سان جيرمان والريال -
8 الصبح – كيف نحقق الاستفادة القصوى من السياحة العلاجية في مصر ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مقتل جنديين جراء هجوم مسلح على الجيش العراقي في ديالى

Google+ Print

بغداد - سبوتنيك. أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" إنه قتل جنديان في هجوم مسلح، شنه مجهولون على الجيش العراقي، في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال المصدر إن الهجوم تم على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة قولاي بقضاء خانقين في محافظة ديالى شرق البلاد.

© Sputnik . Hikmet Durgun

وكان الجيش العراقي قد نشر قبل أيام بيانا، توعد فيه كل من "يمس سمعة الجيش العراقي"، بحسب وصفه.

وذكرت الوزارة في بيان شاركته عبر صحفتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "تتقدم وزارة الدفاع بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للشعب العراقي الكريم ظهير الجيش وسنده الأمين دفاعا عن مكانته ورمزيته العالية".

وأضافت: "لقد أثب رجال الدين والجهات الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة وفئات الشعب العراقي على اختلاف قومياته وأديانه وانتماءاته بأن الجيش العراقي هو كلمة الفصل في طريق الحرية وسور الوطن الغالي وسده المنيع بوجه من يحاول التصيد في العكر او الإساءة إلى سمعته ومكانته العالية".

وأكدت وزارة الدفاع العراقية: "وباسم جيشنا العراقي البطل بأنه سيبقى رهن إشارة شعبنا العظيم الذي أثبت ويثبت للعالم أجمع أنه شعب الملاحم والبطولات والأمجاد الخالدة في سفر التاريخ".

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
محمد صلاح يجري بسرعة فائقة على سطح الماء

محمد صلاح يجري بسرعة فائقة على سطح الماء

الإمارات تتحدث عن اتفاقها مع إيران وتحذر قطر من "الصيد في الماء العكر"

الإمارات تتحدث عن اتفاقها مع إيران وتحذر قطر من "الصيد في الماء العكر"