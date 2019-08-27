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10 دول تتفوق على الولايات المتحدة... بينها دولة عربية

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10 دول تتفوق على الولايات المتحدة... بينها دولة عربية 10 دول تتفوق على الولايات المتحدة... بينها دولة عربية

ووفقا للوكالة، خسر الميزان التجاري للولايات المتحدة مع هذه الدول خلال العام الماضي بنحو 675 مليار دولار، منها 379 مليار دولار مع الصين.

وكان الميزان التجاري الأمريكي خاسرا في 2018 مع المكسيك بواقع 78 مليار دولار، ومع ألمانيا بواقع 67 مليار دولار.

وأظهرت بيانات "بلومبرغ" أن الميزان التجاري للسعودية رابح مع الولايات المتحدة، حيث تجاوزت صادرات إلى أمريكا العام الماضي الواردات بنحو 3 مليارات دولار.

وسجل العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة بنهاية العام الماضي أعلى مستوى له في 10 سنوات، رغم فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد رسوما بشكل واسع على السلع المستوردة.

وجعل الرئيس ترامب مسألة خفض العجز التجاري  الأمريكي في صلب أولويات رئاسته، متسببا في اشتعال عدة مواجهات تجارية مع العديد من الدول، أبرزها الصين.

SputnikNews

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