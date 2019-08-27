أخبار عاجلة

8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب -
8 الصبح – "شباب اليد" يكتفي بفضية الألعاب الإفريقية بالخسارة أمام أنجولا -
8 الصبح – الأفضل في أوروبا .. فان دايك يقتنص اللقب من فم "العملاقين" -
8 الصبح – قرعة دوري الأبطال .. سهلة لليفربول .. قوية لبرشلونة وصدام سان جيرمان والريال -
8 الصبح – كيف نحقق الاستفادة القصوى من السياحة العلاجية في مصر ؟ -
8 الصبح – الاستحواذ العاطفي .. كيف يؤثر على العلاقات بين افراد الاسرة ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من صنعاء

Google+ Print
التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من صنعاء التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" من صنعاء

وذكرت قناة "العربية" أن التحالف أعلن "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيات من صنعاء".

​وكان المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، قد أعلن، أمس الاثنين: "إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميلشيا الحوثية من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط)".

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في اليوم نفسه، تنفيذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات "قاصف كا-2" على منظومة الاتصالات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في قطاع عسير جنوب غربي .

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية