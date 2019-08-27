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بالفيديو : حزب الله يشيع قتيلين بالقصف الإسرائيلي على دمشق

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بالفيديو : حزب الله يشيع قتيلين بالقصف الإسرائيلي على دمشق بالفيديو : حزب الله يشيع قتيلين بالقصف الإسرائيلي على دمشق

جي بي سي نيوز :- تسببت الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية في محيط دمشق، بمقتل اثنين من حزب الله اللبناني وثالث إيراني، وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأظهرت مقاطع تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشييع اثنين من حزب الله قتلا في القصف الإسرائيلي، وهما حسن يوسف زبيب وياسر أحمد ضاهر، ويعد الأخير من عناصر الحزب من بلدة بليدا الجنوبية في لبنان,وفق وكالات.

وبحسب المرصد السوري، فإن "الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع للإيرانيين وحزب الله في المنطقة الواقعة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب في جنوب شرق دمشق، وأوقعت ثلاثة قتلى على الأقل، اثنان من حزب الله وثالث إيراني".

 

جي بي سي نيوز

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