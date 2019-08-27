تقرير: 40 مليار ريال حجم سوق الأدوية بالسعودية بحلول 2022

الرياض ـ مباشر: تشير أحدث البيانات الصادرة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أن حجم سوق الأدوية في في المملكة العربية السعودية سيصل إلى 10.74 مليار دولار (40.1 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2023.

وكشف التقرير الأخير الصادر عن شركة "إيكويفيا" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الطبية، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يحقق سوق الأدوية في السعودية معدل نمو سنوي مركب نسبته 5.5 بالمائة حتى عام 2023.

وقالت كارا تيرنر مديرة العلامة التجارية لدى "يو بي إم- فارما" أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب البيان، إن المملكة تعد واحدة من أكبر أسواق الأدوية في الشرق الأوسط.

وأضافت أن النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في السعودية خلال السنوات الأخيرة، يمكن أن يُعزى إلى تزايد عدد السكان وارتفاع معدلات الأمراض غير المعدية والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع الرعاية الصحية.

وتقدر أرقام الأمم المتحدة عدد سكان المملكة العربية السعودية بـ 34 مليون نسمة، يشكل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة نحو 32 بالمائة من السكان مع تسجيلهم معدل نمو بواقع 2 بالمائة سنوياً.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمملكة العربية السعودية 2.15 مليون كيلومتر مربع، ويتركز نحو ثلث السكان في كل من الرياض وجدة بواقع 6.5 مليون و4 ملايين نسمة على التوالي وهو ما يخلق نظام رعاية صحية جيد وثابت.

ويعيش أكثر من 12 مليون سعودي في مناطق نائية أو ذات كثافة سكانية منخفضة، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً لتقديم الرعاية الصحية لهم على نحوٍ مستمر.

وأوضحت كارا تيرنر أنه من الناحية الجغرافية، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة 12 عالمياً من حيث المساحة، ولكنها تحتل المركز 209 عالمياً من حيث الكثافة السكانية.

وتابعت: "زادت الحكومة السعودية من حجم الأموال المخصصة للإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية إلى 45.86 مليار دولار أمريكي بنسبة بلغت 17 بالمائة مع تخصيص نحو 12.72 مليار دولار للإنفاق على مشاريع الرعاية الصحية المرتبطة بشكل مباشر برؤية المملكة 2030".

وفي الوقت الحاضر، لا تزال المستحضرات الصيدلانية والأدوية المصنعة في الخارج تمثل الغالبية العظمى من حجم السوق، بينما تشكل الأدوية المصنعة محلياً 20 بالمائة فقط من الأدوية المستهلكة في كافة أنحاء البلاد.

وفي هذا الإطار، تدرك الحكومة حجم التكاليف المتزايدة للأدوية المستوردة، حيث تسعى إلى جانب وزارة الصحة وغيرها من الهيئات والمؤسسات التي تقدم الرعاية الصحية إلى تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد في محاولة منها لتشجيع الصناعة المحلية.

واختتمت تيرنر بالقول: "في إطار برنامج التحول الوطني، تعمل المملكة على زيادة نسبة التصنيع المحلي في قطاع الأدوية ليصل إلى نحو 40 بالمائة بحلول نهاية عام 2020".

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