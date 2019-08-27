لأول مرة... السعوديات يبدأن العمل كـ"ملازمات تحقيق" في النيابة العامة

وأشار الشيخ المعجب إلى أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها، وفقا لصحيفة "سعودي جازيت".

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وأوضح المعجب أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مؤكدا أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وستتبعها دفعات عديدة.

وأوضح المعجب أن عضوة النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل يتضمن الدراسة الأكاديمية، والتدريب في مجال العمل، والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي، للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

وأكد النائب العام أن المرأة في السعودية تحظى بعناية فائقة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحا أن هذا العمل المهم أُدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة.

يذكر أنه حسب الأنظمة في النيابة العامة فإن مهمة ملازم تحقيق التي تم تعيين المرأة السعودية عليها تعني أنها "محقق جنائي" يحمل الصفة القضائية ويعمل على وظيفة (مدنية).

وتعد أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة بالسعودية، كما يمارس شاغلها التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة في السعودية.