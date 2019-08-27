أخبار عاجلة

8 الصبح – الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضي -
8 الصبح – رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية -
8 الصبح – مدبولي : استكمال مشروعات التطوير بالغردقة يغير وجهتها ويزيد التدفقات السياحية -
8 الصبح – قريبا .. الانتهاء من إنشاء أكبر مدينة للحرفيين بالغردقة -
8 الصبح – مصر تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات في الألعاب الأفريقية بالمغرب -
8 الصبح – "شباب اليد" يكتفي بفضية الألعاب الإفريقية بالخسارة أمام أنجولا -
8 الصبح – الأفضل في أوروبا .. فان دايك يقتنص اللقب من فم "العملاقين" -
8 الصبح – قرعة دوري الأبطال .. سهلة لليفربول .. قوية لبرشلونة وصدام سان جيرمان والريال -
8 الصبح – كيف نحقق الاستفادة القصوى من السياحة العلاجية في مصر ؟ -
8 الصبح – الاستحواذ العاطفي .. كيف يؤثر على العلاقات بين افراد الاسرة ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

لأول مرة... السعوديات يبدأن العمل كـ"ملازمات تحقيق" في النيابة العامة

Google+ Print

وأشار الشيخ المعجب إلى أن المرأة أثبتت جدارتها وكفاءتها في الالتحاق بجميع الأعمال التي تقوم بها، وفقا لصحيفة "سعودي جازيت".

© Sputnik . Said Tzarnaev

وأوضح المعجب أن النيابة العامة قامت باختيار صفوة من أبناء وبنات الوطن للعمل في النيابة العامة، مؤكدا أن هذه هي الدفعة الأولى لعمل المرأة وستتبعها دفعات عديدة.

وأوضح المعجب أن عضوة النيابة ستلتحق بدبلوم جنائي لمدة عام كامل يتضمن الدراسة الأكاديمية، والتدريب في مجال العمل، والزيارات لجهات الاستدلال ومنها الطب الشرعي، للاطلاع على ما يتعلق بإنهاء القضايا.

وأكد النائب العام أن المرأة في السعودية تحظى بعناية فائقة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وإشراك المرأة في جميع المجالات ومنها العمل النيابي، موضحا أن هذا العمل المهم أُدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة.

يذكر أنه حسب الأنظمة في النيابة العامة فإن مهمة ملازم تحقيق التي تم تعيين المرأة السعودية عليها تعني أنها "محقق جنائي" يحمل الصفة القضائية ويعمل على وظيفة (مدنية).

وتعد أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة بالسعودية، كما يمارس شاغلها التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة في السعودية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

الرئيس اليمني يدعو السعودية للتدخل لوقف "الهجوم السافر" من طيران الإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

جنوب اليمن.. لغز السعودية والإمارات

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

ارتفاع تحويلات الوافدين والاحتياطي الأجنبي أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على أهداف مدنية بالسعودية