سوق الأسهم السعودية يعاود خسائره في مستهل التعاملات

الرياض ـ مباشر: تراجع سوق الأسهم السعودية "تداول"، في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، ليعاود خسائره، في ظل أداء سلبي لقطاعي البنوك والاتصالات، واستقر السوق الموازي "نمو" بدون تغيير.

وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.34 بالمائة بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، فاقداً 27.78 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,230.08 نقطة.

وتمدد السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس/آب، فترتي مزاد الإغلاق، والتداول على سعر الإغلاق، بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة.

وبلغت كمية التداول؛ بالسوق الرسمي، حتى هذه اللحظات 31.6 مليون سهم؛ بلغت قيمتها 979.6 مليون ريال من خلال 40.31 ألف صفقة.

وشملت الخسائر 9 قطاعات بـ"تداول"، تصدرها قطاع السلع الكمالية بتراجع نسبته 1.69 بالمائة، وهبط "البنوك" 0.69 بالمائة، وبلغت خسائر قطاع الاتصالات 0.37 بالمائة.

وجاءت بقية القطاعات باللون الأخضر، بصدارة الإعلام الذي صعد 1.32 بالمائة، وجاء قطاع المواد الأساسية باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 0.08 بالمائة.

وتصدر "الرياض" خسائر الأسهم بالسوق الرسمي، بعد تراجعه 2.7 بالمائة، وجاء "مسك" في صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع نسبته 4.59 بالمائة.

وعلى مستوى السوق الموازي "نمو"، فقد جاء مستقراً دون تغيير عند مستوى 3,999.1 نقطة، في هذه الأثناء، في ظل استقرار جميع الأسهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات أمس الاثنين باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد 3 جلسات من التراجع، وأغلق مؤشر السوق الموازي - نمو بارتفاع ملحوظ.

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