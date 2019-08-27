هبوط الأسهم الأوروبية في المستهل مع مراقبة التطورات التجارية والسياسية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مراقبة التطورات التجارية والسياسية العالمية.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 370.5 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 5331.1 نقطة.

وفيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة عند 7066.7 نقطة، بينما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة مُسجلاً 11628.5 نقطة.

وقادت مؤشرات أسهم البناء والسيارات والمواد الكيميائية الخسائر في مستهل التعاملات بنحو 0.5 بالمائة، في حين ارتفع قطاع المرافق بنحو 0.3 بالمائة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1109 دولار.

واقتربت الأحزاب السياسية في إيطاليا من تشكيل حكومة عقب استقالة رئيس الوزراء جوسبي كونتي في الأسبوع الماضي.

أما على صعيد تطورات البريكست، فصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه مستعد لمواصلة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست حتى آخر دقيقة قبل موعد الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف جونسون: "أن الشعب البريطاني سئم من استمرار وجود البريكست على الصفحات الأولى من الصحف وأنه يجب تنفيذ ذلك في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وفيما يتعلق بالتطورات التجارية، فأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس بأن المفاوضات التجارية مع الصين كانت في وضع أفضل بكثير من أيّ وقت مضى.

وتابع: "الصين دولة كبرى.. وهم يخسرون ملايين وملايين الوظائف والتي تذهب إلى دول أخرى، إذا كنت في نفس مكانهم كنت سأفضل إبرام صفقة تجارية".

وفي نهاية الأسبوع الماضي قرر ترامب رفع التعريفات على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة.