الجوازات السعودية توضح حقيقة السماح للعسكريين بالسفر دون وثيقة إجازة

الرياض – مباشر: أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية حقيقة السماح للعسكريين بالسفر دون الحصول على إجازة خارجية.

وقالت الجوازات، في رد على استفسارات المواطنين عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه لا صحة حول ما يتم تداوله من السماح لسفر العسكريين دون إجازة خارجية.

وتداولات أنباء تفيد بالسماح للسفر خارج المملكة دون إجازة خارجية للضباط من رتبة مقدم فأعلى.

وأوضحت الجوازات، أن التعليمات تشترط وجود وثيقة سفر من المرجع العسكري.

وشددت الجوازات على ضرورة نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها.

وقالت: "تجنباً للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية".

ورداً على استفسارات أخرى، قالت الجوازات، إنه يمكن لمن بلغ 21 عاماً من النساء السفر دون الحاجة لإذن بذلك، علماً بأن صلاحية الجواز عند السفر للدول العربية 3 أشهر والدول الأخرى 6 أشهر.

وأضافت الجوازات، أن التعليمات تلزم خلو سجل المواطن المروري من المخالفات المرورية؛ لإنهاء إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر، مؤكدة أن وجود إيقاف خدمات على سجل المواطن لا يعيق من سفره طالما لا يوجد منع سفر.

ترشيحات:

الخدمة المدنية السعودية تحدد موعد اختبارات القدرات لشغل الوظائف

السعودية.. تفاصيل جدول المخالفات والعقوبات الجديد بنظام العمل

البنوك السعودية:5 أسباب تجعلك غير قادر على الادخار من الراتب

إدخال النظام الذكي على أنظمة المواصلات في مكة 2020

مسح.. السعودية تصدر نفطاً بـ104.5 مليار دولار خلال النصف الأول لـ2019

قوات التحالف تسقط طائرة "مسيرة" باليمن صباح الثلاثاء

لأول مرة.. النيابة السعودية تُعين المرأة بوظيفة ملازمات تحقيق

ولي عهد السعودية يبحث مستجدات الأوضاع بكشمير.. مع رئيس حكومة باكستان